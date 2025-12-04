JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Melaut Bersama 13 Rekannya, Nelayan Muda Situbondo Terpental ke Laut

Melaut Bersama 13 Rekannya, Nelayan Muda Situbondo Terpental ke Laut

Kamis, 04 Desember 2025 – 22:05 WIB
Melaut Bersama 13 Rekannya, Nelayan Muda Situbondo Terpental ke Laut - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan Situbondo, Jawa Timur, menggunakan perahu karet kembali ke bibir pantai menghentikan pencarian karena cuaca ekstrem. Kamis (4/12/2025) ANTARA/HO-BPBD Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Nelayan muda bernama Muhammad Solehudin (23) warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih dilaporkan hilang saat melaut sejak Rabu (3/12).

Korban diduga terjatuh dari perahu di tengah laut. Saat kejadian, dia melaut bersama belasan rekannya. Saat ini tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban.

“Hari ini adalah hari pertama pencarian korban nelayan tenggelam oleh tim SAR gabungan dan operasi SAR dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB pagi tadi," kata Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo Puriyono, Kamis (4/12).

Baca Juga:

Pencarian difokuskan di titik awal korban dilaporkan terjatuh, yakni di perairan Laut Mimbo, sekitar tujuh mil dari bibir pantai.

Namun, upaya pencarian terpaksa dihentikan sementara setelah berlangsung sekitar lima jam lantaran cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang dan petir.

"Jadi, pencarian oleh tim SAR gabungan dihentikan karena cuaca ekstrem di tengah laut, dan pencarian dilanjutkan pada Jumat (5/12) besok," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula saat korban bersama 13 nelayan lainnya berangkat melaut dari Pantai Mimbo, Kecamatan Banyuputih, sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan perahu bernama Bombay.

Sekitar pukul 16.00 WIB, setelah menempuh perjalanan sekitar tujuh mil, para nelayan mulai menebar jaring. Usai mendapatkan hasil tangkapan, korban memasukkan ikan ke dalam drum. Diduga saat itulah korban terpeleset dan terpental jatuh ke laut.

Seorang nelayan asal Situbondo dilaporkan hilang diduga jatuh dari perahu saat melaut di Perairan Mimbo. Tim SAR masih melakukan pencarian.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Nelayan hilang nelayan jatuh ke laut nelayan hilang situbondo bpbd situbondo SAR Situbondo kecelakaan laut nelayan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU