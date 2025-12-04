Curah Hujan Naik 40 Persen, Banjir Landa Permukiman dan Jalan Protokol Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang bersama tim gabungan melakukan penanganan banjir yang melanda sejumlah titik akibat hujan deras, Kamis (5/12).

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno mengatakan penanganan banjir dilakukan dalam skema tanggap darurat dengan mengutamakan keselamatan warga.

"Kami di proses tanggap bencana, keluarga kami selamatkan. Listrik dimatikan, karena mohon maaf bisa terancam korsleting," kata Prayitno.

BPBD juga berkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat untuk menentukan lokasi pengungsian bagi warga yang rumahnya terdampak. Selain itu, pihaknya akan mendistribusikan makanan siap saji dan family kit kepada para korban.

Berdasarkan laporan sementara, banjir terjadi di sejumlah wilayah permukiman, antara lain di Kelurahan Purwantoro yang berbatasan dengan Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Purwodadi, dan Kelurahan Blimbing.

Prayitno menyebut pihaknya juga melakukan peninjauan langsung ke kawasan Jalan Galunggung.

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Jalan Kedawung 1, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru. Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 150 hingga 160 sentimeter.

"Kalau di jalan raya sekitar 80 sentimeter kalau di sini (Jalan Kedawung 1) sekitar 150-160 sentimeter. Saya cek juga ke Purwodadi, perahu karet saya kirimkan ke sana," ujar dia.

Kondisi banjir di Jalan Kedawung 1 kini mulai berangsur surut, namun petugas gabungan tetap disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.