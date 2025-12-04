Surabaya Gateway DHL Jadi Pusat Logistik Baru Jatim, UKM Siap Tembus Pasar Dunia

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 19:37 WIB
Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Senior Vice President Network Operations & Aviation–Asia Pacific DHL Express Peter Bardens (dari kiri) saat meresmikan Surabaya Gateway DHL di Sidoarjo, Kamis (4/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - DHL Express resmi membuka Surabaya Gateway and Service Centre, pusat logistik terbarunya di Jawa Timur, Kamis (4/12).

Peresmian fasilitas itu dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad, dan Senior Vice President Network Operations & Aviation–Asia Pacific DHL Express Peter Bardens.

Emil mengatakan kehadiran fasilitas ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat konektivitas logistik Jawa Timur.

“Hadirnya DHL Express Surabaya Gateway ini juga membuka jalan bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar global. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Emil.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dia menegaskan posisi Jawa Timur sebagai hub ekonomi timur dan barat yang memperkuat perannya sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Surabaya Gateway dan Service Centre berlokasi hanya 15 menit dari Bandara Internasional Juanda. Fasilitas ini dibangun khusus dengan luas 10.000 meter persegi dan didukung investasi lebih dari EUR 9 juta dari DHL Express.

Lokasi strategis ini menggabungkan fungsi gateway dan service center dalam satu kawasan terpadu. Integrasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengiriman, serta mempersingkat waktu pengantaran barang.

Dengan penggabungan ini, DHL mengoptimalkan sumber daya, meminimalkan waktu perpindahan antar fasilitas, serta memastikan layanan yang lebih cepat dan andal bagi pelanggan.

DHL Express memperluas jaringan Lewat Surabaya Gateway untuk memperkuat konektivitas logistik di Jatim.
