Hujan Deras, Truk Frozen Food Selip dan Terguling di Kedung Cowek

Kamis, 04 Desember 2025 – 19:07 WIB
Truk bermuatan frozen food terguling di Jalan Raya Kedung Cowek saat hujan deras, Kamis (4/12). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Truk boks Mitsubishi Fuso bernopol N 8020 EU bermuatan frozen food ayam dan cumi terguling di Jalan Raya Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, saat hujan deras, Kamis (4/12).

Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.45 WIB saat kondisi jalan licin akibat hujan deras.

“Kami menerima laporan kejadian tersebut dan Tim Rescue Pasar Turi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan koordinasi dan evakuasi,” ujar Wasis. 

Menurutnya, truk boks mengalami kecelakaan dengan posisi akhir berada di atas pembatas jalan. Kendaraan diduga tergelincir saat mencoba menyalip kendaraan di depannya.

“Kendaraan melaju dari arah utara sisi Madura, kemudian mengalami selip hingga terguling,” jelasnya.

Akibat kecelakaan tersebut, bodi truk rusak cukup parah, sedangkan muatan ayam dan cumi beku berceceran di ruas jalan, sempat mengganggu arus lalu lintas.

“Truk boks berhasil dievakuasi sekitar pukul 13.00 WIB dengan bantuan alat berat dari DPKP Kota Surabaya,” jelas Wasis.

Wasis mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat berkendara di musim hujan, karena jalan licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

