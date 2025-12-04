Pemkot Surabaya Kirim Bantuan Beras hingga Popok untuk Korban Bencana Aceh & Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengirimkan bantuan 2,2 ton beras serta kebutuhan lainnya kepada korban banjir dan longsor di di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan yang diberikan itu merupakan hasil donasi yang diterima dari Posko Peduli Bencana Sumatera di Balai Kota Surabaya menuju BPBD Provinsi Jawa Timur, Kamis (4/12).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya Irvan Widyanto menyampaikan sejak Posko Peduli Bencana Sumatera didirikan pada 30 November hingga 3 Desember 2025, telah terkumpul bantuan berupa dana sebesar Rp194.901.239,00.

“Dana donasi tersebut telah kami belanjakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lokasi bencana, seperti beras, susu bayi dan balita, popok bayi serta popok dewasa, pembalut, perlengkapan ibadah, dan makanan siap saji,” ujar Irvan.

Dia menambahkan seluruh bantuan tersebut disalurkan ke wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera melalui BPBD Provinsi Jawa Timur pada 4 Desember 2025.

“Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat kargo yang membawa bantuan gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti menjelaskan pengiriman kali ini merupakan tahap awal dari rangkaian penyaluran bantuan yang akan terus dilakukan secara bertahap. Mayoritas barang yang dikirim merupakan hasil pembelian dari dana donasi masyarakat.

Linda menyatakan kebutuhan di daerah terdampak masih sangat besar seiring luasnya wilayah yang mengalami kerusakan.