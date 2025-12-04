Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (4/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bantur, Dampit, Dau, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Dau, Karangploso, Kasembon, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Dau, Karangploso, Kasembon, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
