Cuaca Jawa Timur 4 Desember 2025, Pagi & Siang Berpotensi Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (4/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Kota Batu, Kota Madiun, Madiun, Magetan, Malang, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota kediri, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-14 kilometer per jam.