Jalan Baru Panjang Jiwo Jadi Arena Balap Liar, Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan

Kamis, 04 Desember 2025 – 09:34 WIB
Proyek pengaspalan Jalan Raya Panjang Jiwo yang hampir rampung ternyata menimbulkan persoalan baru yakni digunakan sebagai balap liar. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proyek pengaspalan Jalan Raya Panjang Jiwo yang hampir rampung ternyata menimbulkan persoalan baru. Kondisi jalan yang kini mulus dimanfaatkan sekelompok anak muda untuk melakukan balap liar pada malam hari.

Aktivitas berbahaya tersebut sontak menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Dia memastikan koordinasi dengan Polrestabes Surabaya sudah dilakukan untuk menindak para pelaku dan menghentikan aksi balap liar tersebut.

“Menindaklanjuti soal adanya balap liar di Panjang Jiwo, kita sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk ditindak tegas,” kata Eri, Rabu (3/12).

Menurut Eri, salah satu tantangan terbesar adalah lokasi balap liar yang terus berpindah. Agar kejadian serupa tidak terulang, penjagaan di titik-titik rawan akan diperkuat.

“Jadi, nanti kami akan melakukan penjagaan di titik-titik itu. Karena balap liar ini pindah-pindah terus. Sini dijogo (dijaga) pindah rene (pindah ke sini), pindah rene (pindah ke sini),” ujarnya.

Pengamanan tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah kota. Eri memastikan seluruh unsur keamanan lintas instansi akan dikerahkan untuk memantau kawasan tersebut secara bergiliran.

“Nanti kami akan bagi pasukan dengan Kodim, dengan Polrestabes, dan dengan seluruh personel yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, baik Satpol PP, dari Linmas, dan semuanya,” katanya.

Pemkot Surabaya koordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk cegah aksi balap liar.
