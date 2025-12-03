JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dosen Hukum Kritik Korupsi Chromebook: Bising di Perkara Kecil, Bisu di Perkara Besar

Dosen Hukum Kritik Korupsi Chromebook: Bising di Perkara Kecil, Bisu di Perkara Besar

Rabu, 03 Desember 2025 – 22:05 WIB
Dosen Hukum Kritik Korupsi Chromebook: Bising di Perkara Kecil, Bisu di Perkara Besar - JPNN.com Jatim
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr Benediktus Hestu Cipto Handoyo. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr Benediktus Hestu Cipto Handoyo menyoroti perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook yang sedang bergulir.

Menurutnya, perkara itu perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum karena dinilai pola pelanggarannya sistematis, lintas daerah, melibatkan jejaring vendor besar, dan terkait kebijakan pusat maupun daerah.

"Inilah problem klasik, ketika korupsinya besar, banyak aparat penegak hukum di daerah justru mengecil," ujar Ben, Selasa (2/12).

Baca Juga:

Dia mengkritik kecenderungan aparat penegak hukum yang bergerak cepat pada kasus administratif yang sebenarnya masih dalam kategori pelanggaran prosedur. Namun,lamban ketika menghadapi kasus dengan indikasi mark-up yang terang seperti pengadaan Chromebook.

“Spesifikasinya seragam, harga dapat diukur, pola mark-up terlihat, tetapi penanganannya justru lambat. Banyak aparat lebih berani pada kasus ringan, tetapi goyah pada kasus berat,” tegasnya.

Ben menyayangkan aparat yang agresif pada kesalahan administratif, tetapi diam ketika pola korupsi sudah terbuka.

Baca Juga:

Dia menilai dalam kasus pengadaan, korporasi adalah aktor yang paling mungkin mengendalikan permainan, mulai pengaturan spesifikasi, manipulasi harga, hingga persekongkolan dengan PPK.

Apabila ada perusahaan memenangkan tender berulang di banyak daerah dengan pola sama, kata dia, itu bukan kebetulan, tetapi skema.

Kasus korupsi pengadaan Chromebook disebut sistematis dan melibatkan jejaring vendor besar. Pakar desak aparat berani menyentuh aktor utama perusahaan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   korupsi chromebook kasus chromebook ahli hukum mark-up chromebook kasus korupsi pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU