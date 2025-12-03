Liburan Kian Irit, Pemkot Surabaya Tawarkan Tiket Rp500 di 4 Wisata Unggulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bagi para wisatawan yang takut boncos saat menghabiskan waktu liburan, pada momen Natal 2025 dan Tahun 2026, bisa mencoba inovasi terbaru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Bekerja sama dengan Bank Jatim, masyarakat tetap bisa berlibur melalui promo menarik, dalam rangka meramaikan Surabaya Holiday Super Sale (SHSS) 2025.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Hidayat Syah, mengatakan, cukup tarif Rp500 per tiket melalui pembayaran QRIS Bank Jatim, pengunjung dapat mengakses empat destinasi wisata unggulan.

Adapun empat tempat wisata yang termasuk dalam program promo SHSS 2025 ini adalah Tempat Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, Wisata Perahu Kalimas, Museum 10 November, dan Area Tugu Pahlawan.

“Promo Khusus QRIS Rp500 ini berlaku mulai tanggal 2 hingga 26 Desember 2025. Wisatawan dapat membeli tiket melalui laman resmi tiketwisata.surabaya.go.id pada menu Promo SHSS Bank Jatim,” ujar Hidayat Syah, Rabu (2/12).

Dengan adanya promo ini, kata Hidayat, warga Surabaya maupun wisatawan bisa lebih hemat biaya, dibandingkan dengan bepergian ke luar kota yang sering menghabiskan bensin dan membayar tol.

“Segera memanfaatkan momentum ini, mengingat kuota harian tiket sangat terbatas. Tiket promo dapat dipesan pada hari kunjungan dan hanya berlaku untuk pembayaran QRIS,” ucapnya.

Dia menegaskan, tiket yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan, dikembalikan, atau dipindahkan ke hari atau jadwal lain.