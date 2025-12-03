Unusa & UNICEF Luncurkan Pedoman KPP Perkuat Strategi Penurunan Stunting di Lumajang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) bersama UNICEF resmi meluncurkan dan mendiseminasikan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP).

Pedoman ini adalah sebuah dokumen yang dirancang untuk memperkuat strategi komunikasi lintas sektor dalam menekan angka stunting.

Dokumen ini sebagai upaya untuk percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang.

Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar menyampaikan bahwa stunting sebagai persoalan strategis yang menyangkut kualitas generasi muda di masa mendatang, termasuk produktivitas.

“Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Ini bukan hanya soal kekurangan gizi, tetapi persoalan masadepan sumber daya manusia kita,” ujarnya.

Dia menerangkan pencegahan dan penanganan kasus stunting memerlukan pendekatan yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar penanganan medis.

Dia menilai perubahan perilaku masyarakat, mulai dari cara berpikir hingga pola hidupsehari-hari, menjadi faktor krusial yang tidak boleh dikesampingkan.

“Penanganannya tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga media lokal dalam menyampaikan pesan yang lebih efektif,” imbuhnya.