Suami Dewi Astutik Hanya Pasrah Tahu Istrinya Diciduk BNN sebagai Pengendali Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 – 20:02 WIB
Sarno, suami dari Dewi Astutik alias Paryatin, tak kuasa menutupi keterkejutannya setelah istrinya ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sarno, suami dari Dewi Astutik alias Paryatin tak kuasa menutupi keterkejutannya setelah istrinya ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN).

Perempuan asal Ponorogo itu disebut sebagai bagian dari dalang penyelundupan 2 ton sabu-sabu jaringan internasional. Warga Desa/ Kecamatan Balong itu hanya bisa pasrah dan menerima keadaan.

Sarno mengaku tidak pernah mengetahui aktivitas tersembunyi istrinya selama bekerja di luar negeri. Dengan raut wajah yang menahan sedih, dia mengaku selama ini percaya bahwa Dewi hanya bekerja sebagai tenaga domestik.

“Saya pasrah, benar-benar enggak tahu kalau istri saya terlibat yang begitu. Tahunya kerja jadi PRT di luar negeri,” kata Sarno, Rabu (3/12).

Sarno dan Dewi dikaruniai dua anak kembar yang kini menginjak usia 14 tahun. Kehidupan keluarga mereka selama ini berlangsung apa adanya.

Sarno bekerja serabutan, kadang ke sawah, kadang membantu pekerjaan bangunan, tanpa adanya tanda-tanda perubahan mencurigakan baik dari perilaku maupun kondisi ekonomi mereka.

Dewi diketahui pertama kali merantau pada 2013 sebagai pekerja rumah tangga di Taiwan. Setelah pulang pada 2023, dia kembali berangkat awal 2024. Sarno mengira istrinya pergi ke Kamboja untuk bekerja seperti sebelumnya.

“Kalau ngirim uang buat anak-anak saja, itu pun jarang,” ujarnya.

Suami Dewi Astutik mengaku tak terkejut dengan penangkapan istrinya karena keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba internasional
