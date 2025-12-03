Gerindra Jatim Kumpulkan Rp805 Juta untuk Bantu Korban Banjir di Sumatera dan Aceh

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 19:37 WIB
Bendahara Gerindra Jatim Ferdians Reza Alvisa. Foto: Dok. Gerindra Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Gerindra Jatim menggalang donasi untuk membantu korban bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Total dana yang terkumpul mencapai Rp805 juta.

Bendahara Gerindra Jatim Ferdians Reza Alvisa mengatakan bantuan itu berasal dari Anggota DPRD Jatim Fraksi Gerindra, anggota DPRD kabupaten/kota se-Jatim, serta para pengurus dan kader partai.

"Alhamdulillah teman-teman bersama berdonasi untuk meringankan beban saudara kita di Sumatera hingga Aceh yang dilanda bencana banjir," kata Alvis, Selasa (2/12).

Dia memastikan donasi tersebut akan disalurkan dalam bentuk makanan serta kebutuhan pokok warga terdampak.

"Instruksi Pak Presiden Prabowo semua harus turun tangan dan membantu. Kami kader Gerindra Jatim siap membantu saudara kita yang terkena musibah," jelasnya.

Alvis menyatakan penggalangan donasi ini merupakan gerakan moral para kader Gerindra Jawa Timur untuk ikut meringankan beban masyarakat di wilayah yang tertimpa bencana.

“Ini gerakan moral kader Gerindra Jawa Timur. Mereka menitipkan kepedulian, doa, dan semangat untuk saudara-saudaranya di Sumatera. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban dan mempercepat proses pemulihan,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan doa bagi para korban.

