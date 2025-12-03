JPNN.com

Cita Hati Surabaya Raih Status IB Continuum School, Terapkan Kurikulum Internasional

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:50 WIB
Cita Hati Christian School ditetapkan sebagai IB Continuum School pertama di Jatim, menyelenggarakan PYP, MYP, dan DP secara penuh. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cita Hati Christian School resmi menjadi IB Continuum School setelah mendapatkan pengakuan dari International Baccalaureate Organization (IBO). Status ini diberikan kepada sekolah yang mampu menyelenggarakan tiga program IB secara utuh: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), dan Diploma Programme (DP).

Head of IB Development Cita Hati Christian School, Dr Marisi Sihombing mengatakan pengakuan tersebut menjadi langkah penting sekolah dalam menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang menuntut peserta didik berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan peduli terhadap sesama.

“IBO mengembangkan kurikulum yang berbasis inkuiri, transdisipliner, serta memperkuat karakter melalui IB Learner Profile,” ujar Dr Marisi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12).

Dia menjelaskan ketiga program IB dirancang untuk membentuk peserta didik yang reflektif, komunikatif, peduli, dan berwawasan global.

Dengan status IB Continuum School, kata dia, seluruh jenjang pendidikan di Cita Hati kini terintegrasi dalam satu sistem pembelajaran internasional yang berkesinambungan.

Di Indonesia terdapat lebih dari 70 IB World School, tetapi hanya sebagian kecil yang menyelenggarakan tiga program IB sekaligus. Karena itu, capaian Cita Hati dinilai memiliki signifikansi besar dalam peta pendidikan nasional.

Pengakuan ini juga menjadikan Cita Hati Christian School sebagai sekolah Kristen pertama di Jawa Timur yang menerapkan kurikulum IB secara penuh dari jenjang dasar hingga menengah atas.

“Ini membuktikan komitmen kami menghadirkan pendidikan global yang tetap berakar pada nilai-nilai Kristiani,” katanya.

