Rabu, 03 Desember 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Hujan Lebat di Sejumlah Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (3/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Kedungkandang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Sorenya gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya Blimbing hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dau, Jabung, Karangploso, Lawang, Ngantang, Pakis, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya gerimis.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
