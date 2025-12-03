Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Siang Gerimis, Sore-Malam Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (3/12).

Paginya Benowo, Bulak, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, dan Semampir. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis dan hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Malamnya gerimis dan hujan lebat disertai petir masih melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)