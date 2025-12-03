Cuaca Jawa Timur 3 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Ini Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (3/12).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Blitar, Gresik, Kota Blitar, Lumajang, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jember, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Kota Surabaya, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 24-27 kilometer per jam.