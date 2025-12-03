JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 3 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Ini Gerimis dan Hujan Lebat

Cuaca Jawa Timur 3 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Ini Gerimis dan Hujan Lebat

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:13 WIB
Cuaca Jawa Timur 3 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Ini Gerimis dan Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (3/12).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Blitar, Gresik, Kota Blitar, Lumajang, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jember, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Baca Juga:

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Kota Surabaya, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 24-27 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU