Sopir Hilang, Truk Tangki Diduga Angkut Solar Subsidi Terguling di JLS Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Truk tangki diduga mengangkut solar bersubsidi terguling di Jalur Lintas Selatan (JLS) pada Jumat (28/11). Dari insiden tersebut, polisi menemukan kejanggalan.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan truk bernomor polisi AG 9462 UT itu mengangkut sekitar 6.000 liter solar sebelum terperosok ke selokan di tepi jalan akibat diduga tidak kuat menanjak.

"Saat petugas tiba, sopir tidak ada di lokasi. Kami masih melacak keberadaannya ke sejumlah fasilitas kesehatan maupun tempat lain, namun belum ditemukan," ujar Taufik, Selasa (2/12).

Ketiadaan sopir ditambah sejumlah kejanggalan pada identitas kendaraan membuat polisi melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Truk sudah dievakuasi ke unit laka untuk pengecekan lanjutan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan antara data di STNK dengan kondisi fisik kendaraan. Nomor polisi yang terpasang di truk adalah AG 9462 UT, sedangkan STNK mencantumkan AG 9642 UT.

Selain itu, warna kendaraan dalam dokumen tercatat hijau, tetapi truk tampak dicat biru. Meski begitu, nomor rangka dan mesin dipastikan sesuai data resmi.

"Selain sopir yang menghilang, kami menemukan ketidaksesuaian plat nomor dan perbedaan warna kendaraan. Dua komponen itu tidak sesuai STNK," katanya.

Atas temuan tersebut, pemilik truk terancam dijerat Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman pasal tersebut berupa kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu.