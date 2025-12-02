Belasan Calon Pengantin dan 5 Ibu Hamil di Magetan Terkonfirmasi Positif HIV/AIDS

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat temuan memprihatinkan sepanjang tahun 2025. Belasan calon pengantin (catin) dan sejumlah ibu hamil diketahui terkonfirmasi positif HIV/AIDS setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Magetan Agus Yudi Purnomo mengungkapkan bahwa terdapat 18 calon pengantin positif HIV, terdiri dari 12 laki-laki dan enam perempuan. Sebagian besar dari mereka diketahui bukan pertama kali menikah.

Menurut Agus, perilaku seksual sebelum menikah turut menjadi faktor yang meningkatkan risiko penularan HIV. Selain temuan pada catin, Dinkes juga mencatat lima ibu hamil positif HIV selama tahun berjalan.

“Penularan HIV/AIDS paling besar terjadi melalui hubungan seksual, kemudian melalui penggunaan narkoba dengan jarum suntik,” jelasnya.

Agus mengimbau masyarakat, khususnya calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas sebelum menikah.

Menurutnya, deteksi dini sangat penting untuk menentukan langkah penanganan dan mencegah penularan lebih lanjut.

Dia juga menegaskan bahwa pasangan positif HIV tetap memungkinkan memiliki keturunan tanpa menularkan virus, asalkan mematuhi prosedur medis.

“Kalau catin menikah dan ingin punya anak, belum tentu anaknya tertular HIV/AIDS. Prinsipnya adalah pengendalian. Dengan rutin berobat, insyaallah virus bisa terkendali,” ujarnya.