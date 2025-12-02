Wanita Paruh Baya di Lamongan Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang wanita paruh bayah berisinal S warga Dusun/Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan ditemukan tewas di area persawahan daerah setempat.

S meninggal dunia diduga kuat akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang terpasang di lahan pertanian.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan S pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memanen labu, Selasa, (2/12) sekitar pukul 05.00 WIB.

“Sesampainya di lokasi, saksi melihat sosok tubuh manusia tergeletak di pinggir sawah,” kata Hamzaid.

Warga yang melihat itu terkejut dan melaporkan langsung kepada kepala dusun.

Setelah menerima laporan, kepala dusun bersama warga mendatangi lokasi dan memastikan bahwa korban dalam keadaan meninggal dunia.

“Korban diduga tersengat listrik dari jebakan tikus yang terpasang di area persawahan,” jelasnya.

Temuan itu langsung dilaporkan ke Kapolsek Kalitengah. Tak selang beberapa lama, petugas dan tim kesehatan dari Puskesmas segera tiba lokasi kejadian.