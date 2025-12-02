Perkuat Posisi di Asia, Vokasi Unair Jadi Pusat Pelatihan Radiologi Berstandar Global

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair) menjadi tuan rumah penyelenggaraan sertifikasi internasional Advanced Medical Imaging hasil kolaborasi dengan Fujifilm Asia Pacific Healthcare Learning Academy (FAHLA) Asia Pasifik.

Kegiatan ini berlangsung pada 27 November–2 Desember 2025 dan diikuti peserta, narasumber, serta mitra industri dari berbagai negara.

Koordinator Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Fakultas Vokasi Unair Muhaimin, S.Tr.Kes., M.T., mengatakan Unair dipilih mewakili Indonesia sebagai lokasi penyelenggaraan sertifikasi bergengsi tersebut.

“Ini adalah event sertifikasi internasional, dan Unair dipercaya menjadi tuan rumah pertama di Indonesia,” ujar Muhaimin, Selasa (2/12).

Pada pelaksanaan perdana ini, peserta berasal dari Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Dua profesor radiologi dari Myanmar juga ikut serta, termasuk sejumlah perwakilan industri mitra Fujifilm Asia Pasifik.

Muhaimin menjelaskan sertifikasi berlangsung dalam format komprehensif selama tiga hari.

“Kami menerapkan pre-test, post-test, serta hands-on langsung menggunakan device dan aplikasi resmi Fujifilm,” jelasnya.

Para pemateri berasal dari sejumlah negara, termasuk dari Universiti Putra Malaysia, praktisi radiologi internasional, serta enam dosen Unair yang terlibat sebagai fasilitator—antara lain Prof Anggraini, dr Paulus, Amelia, Ayub, Ali Fatus, dan Muhaimin sendiri.