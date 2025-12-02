Tangga Patah, 1 Pekarja Plafon di Tulungagung Tewas dan 2 Lainnya Patah Tulang

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kecelakaan kerja terjadi di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Selasa (2/12). Insiden itu menewaskan satu pekerja dan dua lainnya mengalami patah tulang.

Kapolsek Boyolangu AKP Puji Retno mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB ketika tiga pekerja tersebut sedang memasang plafon.

“Bangunan memiliki ketinggian 5,2 meter dan pemasangan plafon menggunakan tangga penopang sederhana. Tangga ini diduga tidak kokoh sehingga patah saat digunakan tiga orang sekaligus,” ujar Retno.

Korban tewas diketahui bernama Abdul Manan (56) warga Desa Kepuh. Dia meninggal setelah jatuh dari ketinggian dan sempat dievakuasi ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dalam perjalanan.

Dua rekan korban mengalami patah tulang dan dibawa ke pengobatan alternatif.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik ruko. Penyidik juga mendalami dugaan kelalaian dalam penggunaan peralatan kerja serta prosedur keselamatan.

"Kasus kecelakaan kerja ini masih kami selidiki. Keterangan saksi terus kami kumpulkan untuk mengetahui potensi unsur kelalaian," jelasnya.

Retno menjelaskan pihaknya telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian.

Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Polisi memastikan penyelidikan dilakukan sesuai prosedur guna mencegah kejadian serupa. (antara/mcr12/jpnn)