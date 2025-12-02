SGN Sabet Penghargaan Silver Rank di ASRRAT 2025

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 16:40 WIB
PT Sinergi Gula Nusantara meraih Silver Rank dalam ASRRAT 2025, ajang penilaian laporan keberlanjutan tingkat Asia. Penghargaan ini menegaskan komitmen SGN dalam meningkatkan kualitas pengungkapan ESG sesuai standar global. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025 resmi digelar oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) bersama Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) pada Jumat (28/11) di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Memasuki tahun ke-21, ajang ini kembali menegaskan posisinya sebagai platform penting dalam penilaian laporan keberlanjutan di kawasan Asia. 

Tahun ini, sebanyak 82 perusahaan dan organisasi ambil bagian, terdiri atas 78 entitas dari Indonesia, termasuk tiga sektor publik-serta empat entitas dari Bangladesh dan Filipina.

Chairman Board of Trustee NCCR Prof Dr Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dalam sambutannya menekankan pentingnya harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan secara global. 

Dia menyebut berbagai perkembangan regulasi internasional seperti IFRS S1–S2, TCFD, GRI Standards, dan ASEAN Taxonomy sebagai acuan penting agar laporan keberlanjutan makin terukur, dapat diperbandingkan, dan relevan.

Pada ajang ASRRAT tahun ini, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) meraih Silver Rank untuk Laporan Keberlanjutan tahun buku 2024. 

“Pencapaian ini menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG),” kata Prof Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Sekretaris Perusahaan PT SGN Yunianta menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

