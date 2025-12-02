SIER Gandeng Bosai, Investasi Jumbo Rp25 Triliun Segera Masuk Pasuruan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER yang merupakan bagian dari Holding BUMN Danareksa menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bosai Minerals Group Co., Ltd terkait persiapan pemanfaatan tanah industri di Pasuruan, Senin (1/12).

Penandatanganan ini menjadi langkah awal kerja sama investasi strategis di Jawa Timur.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pasuruan M Rusdi Sutejo Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim MHD Aftabuddin Rijaluzzaman serta Kepala DPMPTSP Jatim Dyah Wahyu Ermawati.

Dari pihak Bosai hadir General Manager Yuang Lingnan. Sementara itu, dari SIER hadir Plt Direktur Utama yang juga Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko Rizka Syafittri Siregar serta Direktur Operasi yang juga Plt Direktur Pemasaran dan Pengembangan SIER Lussi Erniawati.

Rizka mengungkapkan Bosai berencana menanamkan investasi jumbo di Kabupaten Pasuruan senilai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp25 triliun. Investasi itu diproyeksikan menciptakan lebih dari 7.000 lapangan kerja.

“Bosai ini merupakan salah satu perusahaan smelter aluminium terbesar berskala global dengan basis perusahaan di Chongqing, China. Penandatanganan MoU ini menegaskan keseriusan kedua belah pihak untuk membangun kolaborasi dan mewujudkan investasi Bosai di Jawa Timur, khususnya di Pasuruan,” kata Rizka.

Dia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim dan Gubernur Jatim yang sebelumnya menerima langsung kunjungan Bosai. Dukungan serupa juga diberikan Holding BUMN Danareksa.

Selain itu, rencana investasi berskala besar yang bersifat multiyear ini tentu akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.