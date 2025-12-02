Gadis 11 Tahun Asal Surabaya Jadi Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Summer Nichols Tjahjono, remaja 11 tahun asal Surabaya meraih gelar Putri Kebudayaan Cilik Nusantara 2025 pada ajang yang digelar Yayasan Pesona Kreatif Indonesia di Gedung RRI Pusat Jakarta pada (10/11).

Summer tampil sebagai Grand Winner setelah menyisihkan 11 finalis kategori cilik dari berbagai daerah, mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara Timur. Selain juara umum, Summer juga memboyong gelar Best Popularity, yang dinilai berdasarkan performa media sosialnya di akun Instagram summernichols.model.

Siswi Xin Zhong School Surabaya itu mengaku bangga bisa kembali membawa nama baik Surabaya dan Jawa Timur.

“Keberhasilan ini ada campur tangan Tuhan serta doa orang tua dan support sahabat. Dua hari karantina dan malam Grand Final semuanya aku jalani dengan penuh semangat,” ujar Summer, Selasa (2/12).

Summer menjelaskan proses seleksi berlangsung ketat. Penilaian dilakukan sejak registrasi, sashing, talent show, preliminary show, deep interview, hingga observasi keseharian finalis selama karantina.

Prestasi tersebut kian menegaskan posisi Summer sebagai salah satu talenta muda paling potensial di bidang budaya, seni, modelling, public speaking hingga dunia hiburan.

Pada malam Grand Final, acara turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Dalam pesannya, Riefky menyebut seluruh finalis merupakan 'generasi duta kreatif' yang mencintai budaya Nusantara sekaligus memahami arah perubahan masa depan.

Ibunda sekaligus konsultan pribadi Summer Natalia Citro bersyukur atas capaian putrinya.