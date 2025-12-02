Bagikan Ilmu Dermatologi, Irmadita Promosikan Inovasi Indonesia di Kamboja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) sekaligus istri bos Kebab Baba Rafi Hendy Setiono dr Irmadita Citrashanty, Sp.DVE, membagikan wawasan dan perkembangan terbaru dalam ilmu dermatologi di depan para pakar dermatologi terkemuka.

Berbagai pengalaman disampaikan langsung oleh dr Irmadita, saat didaulat menjadi pembicara dalam 10th Annual Scientific Meeting of the Cambodian Dermatological Society yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 28–29 November 2025.

Acara tahunan ini merupakan pertemuan ilmiah bergengsi dengan tema Advancing Dermatology: Innovation, Collaboration and Patient Care, dan dihadiri oleh para ahli dermatologi dari berbagai negara.

Baca Juga: Istri CEO Baba Rafi Raih Penghargaan Inovasi di Bidang Dermatologi

“Ini merupakan bentuk dari peran aktif profesional medis Indonesia, dalam jejaring kolaborasi kesehatan global,” ujar dr Irmadita, Senin (1/12).

Menurutnya, Simposium ini menjadi forum penting untuk pertukaran pengetahuan, penyampaian hasil riset, dan inovasi terbaru di bidang perawatan kulit dan kesehatan pasien.

“Saya bersyukur dan merasa terhormat dapat berbagi panggung dengan para ahli dermatologi dari berbagai negara,” kata dr Irmadita.

Bagi dr Irmadita, pertemuan ini adalah kesempatan emas mempromosikan praktik terbaik yang dikembangkan di Indonesia.

"Ajang ini juga mempelajari inovasi yang dibagikan oleh rekan-rekan dari Taiwan, UEA, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja,” ungkapnya.