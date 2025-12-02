Paparkan Inovasi Perizinan, Lasidi Bidik Kursi Kepala DPRKPP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya Lasidi memaparkan berbagai gagasan baru saat mengikuti fit and proper test pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Balai Kota Surabaya, Senin (1/12).

Dia menjadi salah satu peserta seleksi untuk posisi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, sekaligus mempresentasikan proposal berjudul “Melaksanakan Pelayanan Prima Dengan Cerdas dan Ikhlas Bagi Publik”.

Dalam pemaparannya, Lasidi menekankan bahwa DPM-PTSP memegang peran sentral dalam mengelola seluruh jenis layanan perizinan dan peningkatan investasi kota.

“Terkait dengan tupoksi, tupoksi DPM-PTSP itu melakukan pelayanan perizinan berusaha, non-berusaha, dan non-perizinan, serta peningkatan investasi di Kota Surabaya,” ujarnya.

Dia menyebut ada 1.428 jenis perizinan yang saat ini ditangani, dan seluruhnya telah diintegrasikan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta Sentra Pelayanan Publik (SPP) yang tersebar di wilayah Surabaya.

Berbagai inovasi juga dipaparkan, mulai dari Klinik Investasi, Klinik Wani Ngurus Izin, hingga aplikasi SiPintar yang memanfaatkan kecerdasan buatan.

“Selain itu, DPM-PTSP juga meraih penghargaan pelayanan investasi terbaik nomor satu se-Indonesia,” ungkapnya.

Dia kemudian menjelaskan capaian investasi Surabaya yang terus naik. Target 2024 sebesar Rp40 triliun disebut telah tercapai, sementara target 2025 sebesar Rp42,69 triliun kini masih dikejar.