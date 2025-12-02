Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Bakal Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (2/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bantur, Donomulyo, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Sumberpucung, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siang dan sore berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya gerimis dan hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.