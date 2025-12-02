Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Siang Gerimis, Sore-Malam Potensi Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (2/12).

Paginya cuaca di seluruh kawasan gerimis.

Siangnya Pakal hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Benowo, Gunung Anyar. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bulak, Kenjeran, Pakal, dan Semampir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis dan hujan lebat melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)