Cuaca Jawa Timur 2 Desember 2025, Gerimis dan Hujan Lebat Seharian di Wilayah Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (2/12).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Blitar, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Probolinggo, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Malang, Pasuruan, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya berawan hingga hujan lebat disertai petir di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 23-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)