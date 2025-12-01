Adi Gunita Usung Transformasi Digital & Big Data dalam Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya

JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 22:35 WIB
Adi Gunita, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) mengikuti seleksi jabatan kepala DPRKPP. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melaksanakan fit and proper test untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) melalui mekanisme manajemen talenta.

Uji kelayakan berlangsung di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12).

Salah satu peserta yang mengikuti seleksi adalah Adi Gunita, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).

Dia memaparkan gagasan dan strategi untuk mengisi posisi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.

Fokus Isu: Permukiman dan Tata Ruang

Dalam presentasinya, Adi membawa proposal berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital".

Dia menyampaikan dua isu yang menurutnya menjadi tantangan utama sektor perumahan dan permukiman.

Isu pertama berkaitan dengan penanganan kawasan prioritas, seperti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan kumuh ringan, hingga fenomena bangunan liar.

Adi Gunita menawarkan transformasi digital dan big data untuk pimpin DPRKPP Surabaya
