Kecelakaan Maut di Madiun, Dua Pengendara Motor Bertabrakan, 1 Tewas

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Surabaya–Madiun, tepatnya depan SPBU Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Senin (1/12) sekitar pukul 06.45 WIB.

Insiden ini melibatkan dua sepeda motor dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Korban meninggal diketahui bernama Isno (71) pengendara Yamaha Mio berpelat AE 3449 FO, warga Desa Garon, Kecamatan Balerejo, sedangkan pengendara Honda Vario AE 4417 CD, Nur Cahyo (31), warga Desa Bakur, Kecamatan Sawahan mengalami luka ringan.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Madiun Ipda Andika menjelaskan kejadian itu bermula saat kedua pengendara awalnya melaju dari arah barat ke timur.

Saat tiba di lokasi kejadian, Isno diduga hendak menyeberang ke arah selatan menuju SPBU.

“Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindarkan,” ujar Andika.

Benturan keras menyebabkan Yamaha Mio yang dikendarai Isno mengalami kerusakan parah, dan korban meninggal dunia di lokasi, sedangkan Nur Cahyo hanya mengalami luka ringan.

Petugas Sat Lantas Polres Madiun telah melakukan olah TKP, mengatur arus lalu lintas, memeriksa sejumlah saksi, serta mengevakuasi kedua korban.