Uji Kelayakan JPT, Iman Kristian Tawarkan Transformasi Tata Ruang Berbasis Digital Twin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Kristian mengikuti fit and proper test dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) melalui mekanisme manajemen talenta.

Uji kelayakan berlangsung di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12). Iman mengikuti seleksi JPT untuk posisi Kepala DPRKPP Surabaya.

Dihadapan para panelis, Imam mempresentasikan proposal bertajuk "Transformasi Kinerja DPRKPP dalam Mewujudkan Tata Kelola Hunian, Ruang dan Aset Perkotaan yang Humanis, Inklusif, dan Berkelanjutan Menuju Surabaya sebagai Kota Dunia".

Baca Juga: Doa Bersama 25 DPC Agar Bayu Airlangga Sukses Fit and Proper Test Jadi Ketua Demokrat Jatim

Dalam pemaparannya, Iman menekankan Surabaya menghadapi tantangan besar sebagai kota berpenduduk tiga juta jiwa dengan kepadatan lebih dari 8.000 jiwa per kilometer persegi.

Kondisi tersebut menuntut penyediaan ruang, infrastruktur, dan hunian yang inklusif.

"Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan ruang, infrastruktur, dan perumahan layak huni untuk membahagiakan warga," kata Iman.

Dari seluruh gagasan yang disampaikan, inovasi paling strategis yang menjadi perhatian para panelis adalah rencana pengembangan Urban Spatial Dashboard melalui teknologi Digital Twin.

Program ini menjadi bagian dari platform besar bernama Surabaya Integrated Urban Planning Enhousing Command Center.