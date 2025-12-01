JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 18:00 WIB
Dindik Jatim Galang Bantuan Pendidikan untuk Korban Bencana di Sumatera dan Aceh - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jawa Timur mulai melakukan pemetaan untuk penggalangan bantuan pendidikan bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh. 

Langkah ini dilakukan sesuai arahan Gubernur Jatim agar seluruh insan pendidikan turut memberi perhatian terhadap wilayah terdampak.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengatakan pihaknya mengajak para guru dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas tersebut.

"Ibu Gubernur berharap seluruh warga Jatim, termasuk para pendidik, bisa memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh," ujar Aries seusai perayaan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Aksara Nasional (HAK) di Grand City Mall Surabaya, Senin (1/12).

Menurut Aries, penggalangan bantuan masih dalam tahap awal. Tidak ada target khusus mengenai jumlah donasi.

"Yang penting kami kumpulkan dulu berapa yang bisa terkumpul. Nanti langsung kami salurkan ketika kondisi di sana mulai membaik," katanya.

Berbeda dengan pola bantuan bencana pada umumnya, Dindik Jatim tidak membuka posko fisik. Sebagai gantinya, bantuan akan dihimpun melalui rekening penampungan khusus yang segera disiapkan.

Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui pemerintah daerah setempat menggunakan jalur resmi perbankan.

Semangat HGN, Guru Jatim didorong menggalang bantuan pendidikan bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh
