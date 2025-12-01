Kolaborasi UC dan Gosh Tampilkan Fashion Show di Situs Warisan Dunia

JPNN.com

Senin, 01 Desember 2025 – 17:32 WIB
Fashion Show UC dan Gosh di Prambanan mengangkat konsep modern heritage. Foto: Humas UC.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Studi Fashion Design and Business (FDB) Universitas Ciputra Surabaya berkolaborasi dengan brand Gosh menggelar fashion show berbasis real client project di kompleks Candi Prambanan, Sabtu (29/11).

Acara ini menampilkan karya mahasiswa, dosen, alumni terpilih, finalis lomba desain fashion SMA, serta peserta kompetisi aksesori internasional.

Koleksi yang ditampilkan mengusung tema ‘Celebration of Modern Heritage for the New Generation’, konsep yang menantang mahasiswa memadukan estetika kontemporer khas Gosh dengan inspirasi budaya Indonesia yang diambil dari arsitektur dan relief Candi Prambanan. 

Hasilnya, karya-karya yang tampil menunjukkan perpaduan siluet modern, eksplorasi material, dan teknik styling inovatif yang relevan dengan pasar fashion saat ini.

Kepala Prodi FDB UC Yoanita Kartika Tahalele mengatakan pemilihan Prambanan bukan sekadar pertimbangan estetika, tetapi bagian penting dari proses kreatif.

“Kami ingin mahasiswa mengalami langsung proses berkarya dengan standar industri, sekaligus memahami tanggung jawab mereka dalam meneruskan narasi budaya. Berkarya sambil melestarikan budaya,” ujarnya.

Kolaborasi ini dinilai memberi dampak nyata bagi pendidikan, industri fashion, dan pelestarian budaya. Mahasiswa mendapat pengalaman profesional bekerja langsung dengan brand komersial, mulai perancangan konsep hingga produksi, yang memperkuat portofolio dan kesiapan kerja.

Bagi industri, kerja sama ini membuka peluang rekrutmen talenta muda sekaligus menunjukkan kemampuan desainer generasi baru Indonesia dalam menjawab kebutuhan pasar modern.

Program Studi FDB Universitas Ciputra Surabaya bersama brand Gosh menggelar fashion show di Candi Prambanan, menampilkan konsep ‘Modern Heritage’
