Stok Beras Bulog Jatim Capai 870 Ribu Ton, Dipastikan Aman Jelang Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bulog Jawa Timur memastikan stok beras berada dalam kondisi aman, mencukupi, dan terjamin distribusinya menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jatim Sugeng Hardono mengatakan saat ini stok beras Bulog mencapai 870.000 ton.

Ketersediaan itu dipastikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2026, Lebaran hingga 15 bulan kedepan.

“Stok beras di gudang Bulog Jatim, saat ini berada pada level yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan hingga tahun depan,” kata Sugeng, Senin (1/12).

Dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat, Bulog terus mendorong percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Penyaluran SPHP sudah terealisasi sebanyak 86.500 ton yang dilakukan melalui jaringan pasar tradisional, ritel modern, KDKMP, distributor resmi, dan berbagai kanal penjualan yang sudah bekerja sama dengan Bulog. Termasuk percepatan penyelesaian Bantuan Pangan (Banpang).

Sugeng menegaskan bahwa percepatan SPHP merupakan salah satu strategi penting untuk memastikan harga beras tetap terkendali menjelang Nataru, saat pola konsumsi masyarakat biasanya meningkat.

“Kami terus melakukan penguatan pasokan, mempercepat penyaluran beras SPHP, serta menjaga ketersediaan di seluruh pasar dan kanal distribusi resmi,” katanya.