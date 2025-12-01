2 Alat EWS Gunung Semeru Rusak Diterjang Awan Panas

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Erupsi Gunung Semeru berimbas pada rusaknya dua alat early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini erupsi.

Dua EWS yang rusak itu berupa sirine yang berada di Desa Sumberurip, Kecamatan Candipuro, dan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Lumajang Isnugroho membenarkan dua EWS rusak diterjang awan panas

"Iya, benar (rusak)," kata Isnugroho saat dikonfirmasi, Senin (1/12).

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lumajang Sultan Syafaat mengatakan saat erupsi Semeru terjadi, EWS tersebut masih bisa berfungsi dan memberikan peringatan kepada warga.

"Pada saat kejadian EWS berfungsi, kan tidak ada korban jiwa kita karena EWS berfungsi," ucap Sultan.

Dia menyampaikan, kini kedua EWS tersebut sudah ditangani. Hanya perlu pemrograman ulang.

Selain EWS, juga ada delapan unit CCTV dan satu Remote Processing Unit (RPU) pos pantau Gunung Semeru yang terdampak. Namun kini juga telah tertangani.