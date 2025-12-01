Pesta Belanja Akhir Tahun Surabaya Dibuka, 17 Mal Tawarkan Diskon Hingga 80 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya kembali menghadirkan suasana akhir tahun yang semarak dengan dimulainya Surabaya Holiday Super Sale (SHSS) 2025.

Program yang digagas Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi momentum besar bagi ribuan pelaku usaha, mulai pusat perbelanjaan, hotel, restoran, hingga tempat wisata untuk menawarkan promo menarik sepanjang Desember.

SHSS dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Pakuwon City Mall pada Minggu (30/11).

Eri menyatakan SHSS dirancang sebagai gerakan ekonomi bersama, bukan sekadar program diskon di mal.

Dia menyebut seluruh sektor usaha terlibat untuk memberikan potongan harga, termasuk layanan perhotelan dan destinasi wisata yang turut menggelar promo tanpa persyaratan khusus.

“Alhamdulillah, hari ini adalah pembukaan Surabaya Holiday Super Sale. Jadi, diskon besar-besaran dalam program ini tidak hanya di mal, tapi juga di hotel, restoran dan tempat-tempat wisata,” ujar Eri.

Diskon yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 10 persen hingga mencapai 80 persen, memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai pilihan belanja dan rekreasi selama 1–31 Desember 2025.

Eri berharap gelaran ini mampu menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menghabiskan liburan di Surabaya sekaligus mendorong warga kota agar tetap beraktivitas dan berbelanja di daerahnya sendiri.