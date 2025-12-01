Malang Century Journey Jadi Ajang Gowes Sekaligus Liburan Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kota Malang terus memperkuat posisi sebagai destinasi sport tourism dengan menggelar event bersepeda Malang Century Journey 2025, Minggu (30/11).

Ajang ultra cycling hasil kolaborasi Pemkot Malang dan Mainsepeda itu digelar perdana pada Minggu (30/11), dan langsung menyedot antusias 622 peserta dari berbagai daerah.

Sebanyak 76 persen peserta berasal dari luar Kota dan Kabupaten Malang, memperlihatkan kuatnya daya tarik Malang sebagai kota tujuan bersepeda dan wisata. Para peserta ditantang menuntaskan rute 100 mile atau sekitar 163 km dengan elevation gain 1.200 meter, melintasi berbagai medan menantang di wilayah Malang Raya.

Salah satu peserta, Misdar, cyclist Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, bahkan membeli sepeda baru di Surabaya demi menjajal rute Malang. Ia menyebut sajian rute event ini sangat lengkap.

“Ada gravel dan road yang menanjak. Tanjakan di Malang keren, view-nya juga bagus,” ujar Misdar.

Event ini juga menarik minat Davide Veechi, peserta asal Italia yang telah tinggal di Malang 33 tahun. Ia ingin mencoba rute ikonik yang ramai dibicarakan peserta, yakni segmen Indiana Jones.

“Event ini tidak ada race-nya. Jadi, kami manfaatkan untuk menikmati pemandangan, foto-foto, dan kulineran,” kata Davide.

Cyclist Surabaya Eko Febianto menjadikan Malang Century Journey sebagai ajang olahraga sekaligus liburan keluarga.