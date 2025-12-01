Panitia Natal Nasional Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Panitia Natal Nasional menunjukkan kepedulian melalui penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di kawasan Semeru. Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Natal Nasional yang tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga menghadirkan nilai kasih dan solidaritas secara nyata.

“Natal adalah momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan lintas golongan. Ketika ada saudara-saudara kita mengalami musibah, kita hadir untuk menegaskan bahwa empati selalu menjadi bagian dari identitas bangsa,” ujar Ketua Panitia Natal Nasional 2025 Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin (1/12).

Maruarar menjelaskan bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan dasar seperti bahan pangan, perlengkapan sandang, serta barang-barang esensial yang bisa langsung dimanfaatkan warga di titik-titik terdampak. Bantuan tersebut dihimpun dari kontribusi masyarakat luas sebagai wujud semangat gotong royong yang menjadi kekuatan sosial Indonesia.

Penggalangan dukungan dilakukan secara kolektif oleh unsur panitia lintas aras gereja, instansi pemerintah, serta perwakilan masyarakat. Dalam proses distribusi, Panitia Natal Nasional berkoordinasi dengan pemerintah daerah, relawan, dan tokoh masyarakat agar bantuan sampai tepat sasaran.

Maruarar menambahkan pendekatan tersebut dipilih agar bantuan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak warga, terutama keluarga yang masih menghadapi tantangan pemulihan pascabencana. Proses verifikasi kebutuhan dilakukan secara hati-hati sehingga penyaluran bisa berjalan efektif dan menyentuh kelompok paling rentan.

Panitia Natal Nasional menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan wujud komitmen menghadirkan makna Natal secara substansial.

“Mendekati momen kehangatan Natal, kami ingin menjadikan perayaan tahun ini sebagai ruang untuk mempererat nilai-nilai kemanusiaan. Bantuan ini merupakan simbol kerja bersama yang merefleksikan komitmen kita semua untuk saling menguatkan,” kata Maruarar.

Dia memastikan kegiatan kemanusiaan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi langkah nyata mendorong kolaborasi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat. Selain bantuan untuk warga Semeru, Panitia Natal Nasional juga menyalurkan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.