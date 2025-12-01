Upaya Lindungi Majikan, PMI Ponorogo Tewas Terjebak Asap di Apartemen Hong Kong

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kabar duka menyelimuti keluarga Dina Martiana (36), pekerja migran Indonesia (PMI) asal Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dina menjadi salah satu korban meninggal dalam kebakaran apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong.

Kepastian itu diterima keluarga pada Sabtu (29/11) setelah otoritas Hong Kong mengonfirmasi identitas jenazah. Informasi resmi kemudian disampaikan perangkat desa kepada pihak keluarga.

"Tadi malam kepala desa memberi tahu, yang menjadi korban itu memang Mbak Dina, putri Pak Samud," ujar Perangkat Desa Tajug Tohirin di rumah duka, Minggu (30/11).

Menurut Tohirin, keluarga sudah mendengar kabar sejak hari pertama kejadian, tetapi tidak berani memastikan sebelum ada pernyataan resmi dari otoritas berwenang.

Jenazah Dina rencananya dimakamkan di pemakaman umum Sukun, Desa Tajug, setelah proses pemulangan dari Hong Kong selesai. Keluarga memperkirakan jenazah tiba di Indonesia pada Rabu.

Adik korban, Riko Andi, mengatakan kecurigaan keluarga muncul sejak mendengar bahwa apartemen tempat Dina bekerja turut terbakar. Upaya menghubungi Dina tidak berhasil karena ponselnya tidak aktif.

"Baru dapat kabar pasti Sabtu siang, setelah petugas memastikan lewat dokumen dan barang milik kakak," katanya.

Riko mengaku percakapan terakhir dengan sang kakak pada Selasa lalu berlangsung normal tanpa firasat apa pun. Namun keluarga makin terpukul setelah mendapat informasi bahwa Dina meninggal ketika berusaha melindungi majikannya.