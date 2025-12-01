JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lewat OsteoWalk & OsteoRun, Anlene Ajak Warga Surabaya Turunkan Risiko Osteoporosis

Lewat OsteoWalk & OsteoRun, Anlene Ajak Warga Surabaya Turunkan Risiko Osteoporosis

Senin, 01 Desember 2025 – 10:35 WIB
Lewat OsteoWalk & OsteoRun, Anlene Ajak Warga Surabaya Turunkan Risiko Osteoporosis - JPNN.com Jatim
Kampanye #AktifTanpaBatas mengajak masyarakat bergerak dan mencegah pengeroposan tulang sejak dini. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis Nasional, Anlene bersama Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI) menggelar OsteoWalk 10.000 Langkah dan OsteoRun 5K di tiga kota: Medan, Jakarta, dan Surabaya. Total lebih dari 22.000 peserta mengikuti kegiatan kampanye kesehatan tulang tersebut.

Di Surabaya, tercatat lebih dari 5.000 peserta mengikuti kegiatan yang dipusatkan di area Parkir Barat dan Timur Plaza Surabaya. Selain olahraga bersama, peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan tulang gratis dan edukasi mengenai kesehatan tulang, sendi, dan otot.

Yang menarik, banyak peserta mengajak orang tua mereka ikut berjalan dan berlari bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa aktivitas fisik sederhana tetap bisa dilakukan lintas usia sebagai upaya menjaga kekuatan tulang.

Baca Juga:

Kampanye #AktifTanpaBatas ini didasari hasil pemeriksaan terhadap lebih dari 500.000 orang di 16 kota, yang menunjukkan lebih dari 50 persen di antaranya berisiko osteoporosis.

Di Surabaya, risikonya bahkan lebih tinggi: lebih dari 60 persen warga berpotensi mengalami pengeroposan tulang dari total 50.000 pemeriksaan yang dilakukan.

Data itu juga memperlihatkan bahwa masyarakat yang jarang berjalan kaki memiliki risiko osteoporosis 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang aktif berjalan. Secara nasional, dua dari lima penduduk Indonesia berada dalam kelompok berisiko.

Baca Juga:

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Hasil Anlene Bone Scan 2024–2025 menunjukkan lebih dari 60 persen warga Surabaya berisiko pengeroposan tulang. Karena itu, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan,” ujar Emil, Minggu (30/11).

Lebih dari 22.000 orang ikut OsteoWalk 10.000 Langkah dan OsteoRun 5K yang digelar Anlene dan PEROSI di tiga kota.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   anlene osteowalk osteorun perosi PEROSI Surabaya osteoporosis Emil Elestianto Dardak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU