Lewat OsteoWalk & OsteoRun, Anlene Ajak Warga Surabaya Turunkan Risiko Osteoporosis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis Nasional, Anlene bersama Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI) menggelar OsteoWalk 10.000 Langkah dan OsteoRun 5K di tiga kota: Medan, Jakarta, dan Surabaya. Total lebih dari 22.000 peserta mengikuti kegiatan kampanye kesehatan tulang tersebut.

Di Surabaya, tercatat lebih dari 5.000 peserta mengikuti kegiatan yang dipusatkan di area Parkir Barat dan Timur Plaza Surabaya. Selain olahraga bersama, peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan tulang gratis dan edukasi mengenai kesehatan tulang, sendi, dan otot.

Yang menarik, banyak peserta mengajak orang tua mereka ikut berjalan dan berlari bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa aktivitas fisik sederhana tetap bisa dilakukan lintas usia sebagai upaya menjaga kekuatan tulang.

Kampanye #AktifTanpaBatas ini didasari hasil pemeriksaan terhadap lebih dari 500.000 orang di 16 kota, yang menunjukkan lebih dari 50 persen di antaranya berisiko osteoporosis.

Di Surabaya, risikonya bahkan lebih tinggi: lebih dari 60 persen warga berpotensi mengalami pengeroposan tulang dari total 50.000 pemeriksaan yang dilakukan.

Data itu juga memperlihatkan bahwa masyarakat yang jarang berjalan kaki memiliki risiko osteoporosis 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang aktif berjalan. Secara nasional, dua dari lima penduduk Indonesia berada dalam kelompok berisiko.

Baca Juga: Bacaketum IKA ITS Isi Masa Tenang Kampanye dengan Fun Walk

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Hasil Anlene Bone Scan 2024–2025 menunjukkan lebih dari 60 persen warga Surabaya berisiko pengeroposan tulang. Karena itu, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan,” ujar Emil, Minggu (30/11).