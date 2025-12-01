Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Saat Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (1/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Poncokusumo, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya Pujon gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.