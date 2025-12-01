JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Saat Pagi-Malam

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Saat Pagi-Malam

Senin, 01 Desember 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Saat Pagi-Malam - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (1/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Poncokusumo, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Poncokusumo, Pujon, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Baca Juga:

Malamnya Pujon gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah berawan hingga gerimis mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU