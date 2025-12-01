Cuaca Surabaya Hari Ini, Potensi Cerah Berawan & Berawan Seharian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (1/12).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-8 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.