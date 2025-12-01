Cuaca Jawa Timur 1 Desember 2025, Pagi-Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (1/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Magetan, dam Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Banyuwangi, Magetan, dam Situbondo. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)