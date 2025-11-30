Permintaan LVC Naik, NEC Latih Puluhan Dokter Mata Lewat Wetlab Batch 4

jatim.jpnn.com, SURABAYA - National Eye Center (NEC) kembali menggelar LASIK Course & Wetlab Batch 4 pada 29–30 November 2025. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dokter spesialis mata dari berbagai daerah sekaligus memperkuat pemahaman terkait teknologi Laser Vision Correction (LVC) yang semakin banyak diminati masyarakat.

Ketua Panitia NEC Surabaya dr Nuke Erlina Mayasari, Sp.M, mengatakan pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga medis terhadap perkembangan bedah refraksi modern.

“Permintaan layanan LVC terus meningkat. Dokter harus mengikuti standar terbaru, mulai dari prinsip dasar laser, teknik pembuatan flap, evaluasi pre-operatif, hingga manajemen komplikasi,” ujar Nuke.

Dia menyatakan pelatihan batch keempat ini sekaligus menjadi bukti komitmen NEC dalam pengembangan kompetensi dokter mata. Dengan sertifikasi SKP Kemenkes, peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan profesionalisme sesuai standar nasional.

NEC berharap pelatihan berkelanjutan seperti ini mampu memperkuat kualitas layanan bedah refraksi di berbagai daerah sehingga masyarakat mendapat tindakan koreksi penglihatan yang aman dan terpercaya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum PP PERDAMI Prof dr Budu, Ph.D, Sp.M(K), M.MedEd, yang hadir dalam pembukaan acara. Dia menyebut LASIK Course sebagai program strategis di tengah meningkatnya tantangan kesehatan mata di Indonesia.

“Lebih dari 150 juta anak mengalami gangguan penglihatan dan jumlahnya akan meningkat hingga 2050. Saya berharap para dokter terus meningkatkan kompetensi, termasuk dalam bedah refraksi,” ujarnya.

Puluhan dokter mata mengikuti pelatihan dari berbagai kota, mulai Makassar, Banjarbaru, Pekanbaru, hingga Kalimantan. Pada batch ini, peserta terjauh datang dari Palembang dan Makassar.