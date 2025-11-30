Kesiapan Usaha Keluarga di Asia Baru 27 Persen, Sun Life Soroti Kesenjangan Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Survei terbaru Sun Life Asia menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam kesiapan usaha keluarga di Asia dalam menghadapi alih generasi.

Meski sebagian besar pemilik usaha berniat menyiapkan pengaturan warisan, hanya 27 persen responden yang telah memiliki rencana penerus usaha yang lengkap.

Artinya, hampir tiga perempat usaha keluarga masih belum siap menghadapi transisi penting tersebut.

Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia. Sebanyak 85 persen perusahaan di Asia Pasifik dimiliki keluarga, sedangkan UKM mencakup 97 persen bisnis di kawasan.

Asia juga memiliki proporsi besar perusahaan keluarga skala besar-mewakili 18 persen dari 500 perusahaan keluarga terbesar dunia.

Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia Maika Randini mengatakan kondisi ini menegaskan pentingnya kesiapan suksesi untuk menjaga nilai dan kekayaan lintas generasi.

"Peralihan kekayaan lintas generasi dalam skala besar sudah berlangsung di Asia sehingga penting bagi para pemilik usaha untuk mempersiapkan masa depan dan menjaga warisan mereka," ujar Maika dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).

Dia mengatakan berdasarkan survei meskipun 94 persen keluarga pemilik usaha berniat menyiapkan pengaturan warisan menyeluruh, hanya 27 persen yang memiliki rencana penerus usaha yang matang.