Untag Surabaya Perkuat Jejaring Global Lewat International Media Connect 2025

jatim.jpnn.com, JOHOR - Untag Surabaya terus memperkuat langkah menuju kampus berkelas dunia melalui program International Media Connect 2025 yang berlangsung di Malaysia, 28–30 November.

Kegiatan ini mencakup dua agenda strategis sekaligus, yakni pemantapan kerja sama akademik dengan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) serta pertemuan media dengan jurnalis Indonesia untuk memperluas eksposur global.

Dalam kolaborasi bersama UTHM, kedua perguruan tinggi sepakat mengembangkan kerja sama di bidang akademik, penelitian, dan pertukaran mahasiswa. Kesepakatan ini menjadi pijakan penting bagi penguatan jejaring internasional Untag Surabaya.

Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT, CLA., CISA., menyatakan kegiatan ini selaras dengan target kampus menuju World Class University.

“Kampus yang ingin meraih status internasional harus kuat dalam reputasi, jaringan, kolaborasi, dan visibilitas. Media gathering membantu memperkuat seluruh aspek tersebut dari sisi komunikasi publik. Konsistensi komunikasi akan meningkatkan kepercayaan dan daya saing Untag Surabaya,” ujarnya.

Rektor Untag Surabaya Prof Dr Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., menyampaikan apresiasi kepada jurnalis yang hadir.

“Terima kasih kepada seluruh teman media yang selalu mengabarkan perkembangan Untag Surabaya. Keberhasilan kami menjadi pilihan masyarakat tidak lepas dari peran media. Semoga kerja sama ini dapat berlanjut tahun depan,” kata Prof Mulyanto.

Perwakilan media Willy Irawan juga mengapresiasi apresiasi yang diberikan Untag Surabaya.