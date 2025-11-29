Jutaan Koleksi Digital dan AI Lab, Begini Canggihnya Perpustakaan UTHM Malaysia

jatim.jpnn.com, JOHOR - Kunjungan delegasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya dalam program International Partnership Media Connect in Malaysia memberikan pengalaman berkesan saat mereka menjejakkan kaki di Perpustakaan Tunku Tun Aminah (TTA) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Perpustakaan akademik dengan luas 16.000 meter persegi itu diklaim sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, mampu menampung hingga 300.000 judul buku dan jutaan koleksi digital.

Delegasi disambut langsung Chief Librarian UTHM Office Zaharah Abd Samad. Dia menjelaskan TTA bukan hanya pusat koleksi ilmiah, tetapi juga ruang eksplorasi teknologi.

“Perpustakaan kami menyediakan ruang pembelajaran interaktif dan experiential learning bagi mahasiswa. Ada lebih dari 4 juta bahan rujukan elektronik yang bisa diakses 24 jam, baik dari dalam maupun luar kampus,” ungkap Zaharah, Jumat (28/11).

Zaharah menyebut akses penuh itu juga terbuka bagi mahasiswa Untag Surabaya yang kelak melanjutkan studi di UTHM. Dia turut memperkenalkan platform ISIS Online, yang memuat lebih dari satu juta koleksi digital dan dapat diakses seluruh anggota perpustakaan.

Tak hanya soal koleksi, UTHM juga memamerkan fasilitas teknologi yang jarang ditemui di perpustakaan konvensional, seperti Makmal Aerospace yang menyediakan pelatihan robotik bagi mahasiswa dan sekolah-sekolah. Delegasi juga melihat showcase drone buatan UTHM yang mampu membawa beban hingga 200 kilogram.

“Kami ingin mahasiswa bisa melihat langsung bentuk drone dan cara pengoperasiannya,” kata Zaharah.

Fasilitas lain yang menarik perhatian adalah AI Lab hasil kolaborasi dengan Microsoft dan Huawei. Ruang itu dilengkapi kamera cerdas yang mampu menangkap suara dan fokus otomatis pada pengajar maupun mahasiswa selama sesi hybrid learning.