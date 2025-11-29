Trans Jatim Bikin Terminal Batu Hidup, Angkot Ikut Kebanjiran Penumpang

jatim.jpnn.com, BATU - Terminal Kota Batu tampak lebih ramai dari biasanya sejak layanan Bus Trans Jatim koridor Malang Raya resmi beroperasi. Lonjakan penumpang tak hanya mengalir ke bus, tetapi juga ikut menghidupkan angkot-angkot di terminal.

Penumpang yang turun di Terminal Batu banyak yang langsung berpindah ke angkot warna-warni tujuan tempat wisata, seperti Batu–Songgoriti dan Batu–Selecta. Mobilitas wisatawan meningkat dan para sopir angkot mulai merasakan dampaknya.

Koordinator Sopir Angkot Jalur Batu–Landungsari Aro Sujarwo membenarkan adanya kenaikan jumlah penumpang dalam sepekan terakhir.

“Cukup signifikan naiknya. Banyak yang turun dari Trans Jatim langsung sambung angkot, terutama tujuan wisata,” ujar Aro, Sabtu (29/11).

Aro mengatakan cara pandang para sopir angkot terhadap Trans Jatim kini mulai berubah. Apabila dulu dianggap sebagai ancaman, kini Trans Jatim justru dilihat sebagai mitra yang membuka peluang baru. Bahkan, banyak sopir yang tertarik bergabung dengan layanan Trans Jatim.

“Saya kewalahan menampung minat teman-teman sopir. Kuotanya sudah habis. Kalau nanti dibuka lagi, mereka siap daftar,” katanya.

Staf Bidang Angkutan Dishub Jatim Tio Alam Firmansyah mengungkapkan efek domino muncul sejak Trans Jatim masuk ke Batu. Ketakutan sopir angkot kehilangan penumpang ternyata tidak terjadi.

“Weekend kemarin angkot-angkot padat, sampai penuh rombongan. Jadi malah saling menghidupkan,” ucap Tio.